Трагічна втрата для Монастириської громади: помер заступник начальника земельного відділу Андрій Юрчик

З глибоким сумом Монастириська міська територіальна громада повідомляє про відхід у вічність заступника начальника земельного відділу міської ради Андрія Юрчика. Всі працівники міської ради, депутатський корпус та члени виконкому висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Чин похорону відбудеться сьогодні, 24 листопада, о 14:00 за адресою: вул. Галицька.

Вічна пам’ять Андрію Юрчику. Нехай його душа упокоїться з миром.