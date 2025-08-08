Богдан Буяк офіційно став ректором Тернопільського педагогічного університету

7 серпня 2025 року Міністерство освіти і науки України призначило Богдана Богдановича Буяка ректором Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Відповідне рішення було затверджено наказом №226-к-25.

Це призначення стало логічним результатом прозорої та демократичної виборчої кампанії, в рамках якої Богдан Буяк отримав значну підтримку від академічної спільноти університету, йдеться у повідомленні навчального закладу. Колектив ТНПУ висловив щирі вітання новому ректору, побажавши йому мудрих рішень, енергії для нових звершень та подальших успіхів на благо вищої освіти України.

«Маємо глибоку впевненість, що під Вашим керівництвом університет продовжить впевнено крокувати шляхом якісних змін, зростання авторитету серед педагогічних вишів України, зміцнення міжнародних зв’язків та впровадження інновацій в освіті», – зазначили в університеті.