Тернопільщина втратила захисника Олександра Чернякова

10 серпня 2025 року, на 33-му році життя, перестало битися серце Олександра Чернякова — учасника бойових дій, колишнього військового, солдата 24-ї окремої механізованої бригади імені Князя Данила. Його смерть стала важкою втратою для рідної Чернилівки та всієї України.

Олександр приєднався до лав Збройних Сил України у березні 2024 року, відразу після початку повномасштабної війни. Під час служби він виконував бойові завдання в лавах своєї бригади. Важке поранення, яке Олександр отримав 14 вересня 2024 року під час бойових дій, змусило його пройти через численні операції та лікування. Вибухова травма залишила його без ступні, але навіть після цього він не здавався.

У квітні 2025 року Олександра визнали непридатним до подальшої служби, однак війна забирала у нього сили і здоров’я. 10 серпня 2025 року пневмонія та зупинка серця забрали його життя.

Народжений на Херсонщині, Олександр переїхав до Чернилівки після смерті батька, коли йому було всього 13 років. Тут він жив, служив і повертався після кожної служби, зберігаючи теплі спогади про рідну землю. Олександр залишив свій останній слід у Чернилівці, поруч із могилою матері.

“Якби не травма — я був би там, на фронті, зі своїми побратимами”, — ці слова стали символом його відданості та мужності.

Ми пам’ятаємо Олександра Чернякова, Героя, який віддав своє життя за Україну. Вічна пам’ять і слава!