На Алясці тимчасово відключать водопостачання на двох вулицях

13 серпня 2025 року з 9:00 до 20:00 на Алясці буде тимчасово відключено водопостачання для кількох будинків. Згідно з повідомленням місцевого водоканалу, без води залишаться жителі за адресами:

вул. Володимира Великого (№1, 1А, 3, 5, 7, 12)

вул. Овочева

Водоканал попереджає мешканців про необхідність запастися водою до початку робіт, аби уникнути незручностей у цей період.

Водопостачання буде відновлено по завершенню робіт, орієнтовно до 20:00.