Тернопіль святкує 485-річчя: масштабна програма подій для жителів та гостей міста

З 13 по 17 серпня 2025 року Тернопіль запрошує жителів та гостей міста на святкування 485-ї річниці з дня заснування. Місто готується до насиченої програми, яка включатиме культурні, спортивні, мистецькі та благодійні заходи. Події будуть спрямовані не тільки на розваги, а й на підтримку Збройних Сил України.

Ключові події святкування:

13-15 серпня (впродовж дня)

Турнір з футболу «FAT WEST CUP – 2025» серед юнаків 2012 р.н.

Локація: футбольне поле, вул. Торговиця, 11б.

15 серпня (п’ятниця):

09:00 — Акція «Тернопіль вшановує…» — вручення відзнаки «Почесний громадянин міста Тернополя» родинам загиблих Захисників України.

Локація: парк Тараса Шевченка, Меморіальна стела «Воїнам, загиблим за волю України».

12:00 — Мистецька локація «Місто в деталях: крізь призму сердець» — виставка художніх картин з благодійною акцією.

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

14:00 — Вшанування нових імен на «Алеї Зірок» та відкриття зірки «РЯТУВАЛЬНИКАМ ДСНС».

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

15:00 — Благодійний концерт «Симфонія єдності» за участю Муніципального Галицького камерного оркестру.

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, літня сцена біля пам’ятника І. Франку.

17:00 — Міський фестиваль вуличних мистецтв «Твій SТARt» та благодійний концерт на підтримку ЗСУ.

Локація: Театральний майдан / Парк Тараса Шевченка.

18:00 — Поетичний перформанс «Героям завдячуємо…» та артбук «Обличчя сучасних Героїв».

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

16 серпня (субота):

11:00 — Турнір з баскетболу 3х3 «TEBASKET 2025».

Локація: парк Сопільче.

13:30 — Фестиваль «Тернопіль спортивний».

Локація: парк Тараса Шевченка.

16:00 — Плетіння маскувальних сіток «Міць громади» на підтримку ЗСУ.

Локація: парк Тараса Шевченка, центральна алея.

17 серпня (неділя):

12:00-15:00 — Книгообмін «Книжкова площа» та еко-локація «Зелена ініціатива міста».

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

17:00 — Благодійно-патріотичний захід «Місто незламних сердець».

Локація: Парк Тараса Шевченка, літня сцена.

Протягом всіх днів:

Турніри з вітрильного спорту та пляжного волейболу, виставки, ярмарки підтримки ЗСУ, майстер-класи та багато інших заходів.

Локація: парк Тараса Шевченка, акваторія Тернопільського ставу, пляж «Циганка».

Святкування об’єднає культурний відпочинок і добрі справи, адже більшість заходів мають благодійний характер і сприяють збору коштів для наших захисників.