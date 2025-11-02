Тернопільщина втратила захисника Сергія Біндаса

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 01 листопада під час перебування у відпустці помер, штаб-сержант, командир відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу матеріально-технічного забезпечення 4 батальйону військової частини А***, житель с. Лішня, БІНДАС Сергій Петрович, 1971 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Зустріч та прощання з Героєм завтра, 03 листопада 2025 року (понеділок) о 15:00 год. на Майдані Волі.

Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому с. Лішня, де одразу відбудеться літія.

Похорон захисника відбудеться таким чином:

04 листопада (вівторок) о 10:00 год. в родинному домі, опісля чин похорону відбудеться в церкві святого великомученика Димитрія Солунського с. Лішня.

Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.