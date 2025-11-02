Суддя з Тернопільщини скоїла смертельну ДТП: наїхала на двох пішоходів на Івано-Франківщині

Суддя з Тернопільщини скоїла смертельну ДТП: наїхала на двох пішоходів у селі Фрага

31 жовтня 2025 року на Івано-Франківщині сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинув один з пішоходів. Водійка, суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області, за кермом автомобіля Lexus, не зменшила швидкість при наближенні до нерегульованого пішохідного переходу, внаслідок чого скоїла наїзд на двох людей. Про це повідомили на сайті обласної прокуратури.

ДТП на дорозі Мукачево — Львів

Інцидент стався на одній з головних доріг області — Мукачево — Львів, в селі Фрага. Суддя, рухаючись у напрямку Львова, не вжила необхідних заходів для забезпечення безпеки пішоходів на переході. Один з пішоходів загинув на місці, а інший отримав травми та був доставлений до лікарні.

Підозра і кримінальне провадження

Водійці оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Слідчі органи звернулися до Вищої ради правосуддя з поданням про утримання під вартою підозрюваної судді та її тимчасове відсторонення від посади.

Вища рада правосуддя прийняла рішення

2 листопада 2025 року Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора щодо утримання під вартою Ольги Лелик, судді Підгаєцького районного суду, та ухвалила рішення про її тимчасове відсторонення від посади через притягнення до кримінальної відповідальності.