110 годин громадських робіт: на Тернопільщині покарали чоловіка, який побив дітей

Кременецький районний суд ухвалив вирок у справі щодо чоловіка, який вчинив два кримінальних проступки, передбачених ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання удару або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю, але не спричинили тілесних ушкоджень. Події, що сталися 18 вересня 2024 року, привернули увагу через зухвалість вчинку та обставини, які супроводжували інцидент, пише сайт Події.

Інцидент у Старопочаївській школі

У день події, близько 12:50, обвинувачений прийшов до Старопочаївської загальноосвітньої школи в селі Старий Почаїв, щоб «поговорити» з учнями, яких він звинувачував у цькуванні своєї дочки. Однак його дії швидко перейшли до насильства.

Під час словесного конфлікту обвинувачений умисно наніс один удар долонею правої руки в ділянку грудей одному з хлопців, завдавши фізичного болю. Згодом, під час ескалації конфлікту, чоловік схопив другого хлопця за шию, вдарив його головою об дерев’яний одвірок дверей класу, після чого ще один раз вдарив його в потилицю. Потерпілий відчув сильний фізичний біль, і це стало одним із важливих доказів у справі.

Незгоди з обвинуваченням та свідчення

Обвинувачений свою вину не визнав, стверджуючи, що лише «обняв» хлопців і що потерпілі його обмовляють з метою отримання фінансової вигоди. Однак ці покази були спростовані показаннями потерпілих і малолітніх свідків, допитаних за методикою «Зелена кімната». Їхні свідчення були логічними та послідовними, що дало змогу суду визнати обвинуваченого винним у скоєному.

Призначене покарання

Суд врахував, що обвинувачений раніше не мав судимості, однак обтяжуючою обставиною стало вчинення насильства щодо малолітніх осіб. На підставі цього суд призначив чоловіку покарання у вигляді 110 годин громадських робіт шляхом часткового складання покарань за два епізоди.

Відшкодування моральної шкоди потерпілим

Суд також частково задовольнив цивільні позови представників потерпілих щодо відшкодування моральної шкоди, яку вони зазнали через фізичний біль, психоемоційний стрес та приниження гідності.

Згідно з рішенням суду, обвинувачений має виплатити 7 000 гривень на користь кожного з потерпілих. Загальна сума компенсації, яку чоловік має сплатити, становить 14 000 гривень.