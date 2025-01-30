Тернопільщина втратила захисника Василя Кушлабу

Підгаєцька громада знову прощається із Захисником, повідомляє міська рада.

З глибоким болем повідомляємо, що помер наш земляк, військовослужбовець Кушлаба Василь Михайлович, 1978 року народження, солдат військової частини А4152, уродженець с. Носів.

Завтра, 31 січня, о 12:00 годині на Вазі відбудеться зустріч тіла загиблого воїна. Просимо жителів громади вийти на вулиці, щоб гідно вшанувати пам’ять Захисника та провести його в останню дорогу.

Траурний кортеж рухатиметься від с. Вага до с. Носів. У рідному селі відбудеться панахида біля каплички, після чого відправа в місцевій церкві. Поховання пройде на сільському кладовищі.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким Василя. Нехай світла пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях.

Вічна пам’ять Герою! 🕯️