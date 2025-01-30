У Тернополі рятувальники врятували собаку, що провалився під лід

30 січня о 09:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на Тернопільському ставі собака провалився під лід і самостійно не може вибратися.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціального катера «МАРС»-700 дісталися до знесиленої тварини. Чотирилапого витягнули з крижаної пастки та доправили до пожежної частини, де його обігріли та нагодували.

Через деякий час прибув і господар, який не міг стримати емоцій. Він щиро дякував рятувальникам за врятоване життя свого улюбленця, адже той міг не вижити в крижаній воді.

Дякуємо нашим вогнеборцям за небайдужість та відданість справі! 🚒💙