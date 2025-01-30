Виготовили фальшиві водійські посвідчення на 35 млн гривень: правоохоронці Тернопільщини викрили міжрегіональну злочинну групу з 6 осіб

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру 6 особам, які у складі організованої групи виготовляли фальшиві водійські посвідчення з голографічними захисними елементами, та збували їх на території кількох областей України (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України)

За даними слідства, правоохоронці виявили, що при перевірці документів на території Тернопільської області, водії пред’являли підроблені водійські посвідчення, куплені через Інтернет. Як з’ясувалось згодом, на території кількох областей України діяла організованагрупа, учасники якої налагодили масштабневиготовлення і збут підроблених документів. За тиждень замовники відправляли близько 400 підроблених посвідчень з голографічними захисними елементами, нібито виготовлених в сервісних центрах МВС, у поштові відділення Тернопільської, Хмельницької, Київської, Львівської, Вінницької областей. Підозрювані виготовляли посвідчення на право керування автомобілем та через пошту передавали їх клієнтам, які скидали гроші на вказані рахунки у месенджері. Ціна підробки, залежно від категорії необхідного посвідчення, складала від 11 тис до 20 тис грн.

Підозрювані отримували кошти від клієнтів у поштових відділеннях, де пред’являли підроблені паспорти з використанням чужих імен та власних фотографій.

За попередніми даними, прибуток, отриманий організованою групою від незаконної діяльності,становить понад 35 млн гривень.

Під час обшуків, проведених правоохоронцями виявлено та вилучено комп’ютерну та мобільну техніку учасників організованої групи, транспортні засоби, чорнові записи, документи щодо реєстрації юридичних осіб, банківській картки.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу Тернопільського управління ДВБ НП України.