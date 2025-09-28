19:46 | 28.09.2025
Тернопільщина втратила захисника Володимира Качанівського

Збаразька громада втратила на війні з російським окупантом ще одного земляка – мешканця села Решнівка Володимира Качанівського, 1988 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Солдат, стрілець стрілецького батальйону загинув 2.06.2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Переїзне Донецької області.

🙏😥Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира, розділяємо з ними непоправне горе втрати найдорожчої людини.
🚔Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 29 вересня, о 13 годині.
Після спільної молитви колона попрямує до села Решнівка.
⛪✝️Чин похорону – у вівторок, 30 вересня, о 10 годині.

💔🇺🇦Просимо прийти і належно вшанувати захисника України, який віддав своє молоде життя за нашу свободу і гідне майбуття.

🇺🇦💛💙Вічна слава Герою!

