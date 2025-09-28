Тернопільщина втратила захисника Володимира Качанівського

Збаразька громада втратила на війні з російським окупантом ще одного земляка – мешканця села Решнівка Володимира Качанівського, 1988 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський. Солдат, стрілець стрілецького батальйону загинув 2.06.2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Переїзне Донецької області.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира, розділяємо з ними непоправне горе втрати найдорожчої людини.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 29 вересня, о 13 годині.

Після спільної молитви колона попрямує до села Решнівка.

Чин похорону – у вівторок, 30 вересня, о 10 годині.