Подробиці ДТП в Тернополі: травмовані військові, вилучено зброю та авто «Daewoo Lanos»

Тернопільською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху водієм автомобіля «Daewoo Lanos», який спричинив тілесні ушкодження двом військовослужбовцям. Інцидент стався 27 вересня 2025 року близько 19:00 на вулиці Іванни Блажкевич у Тернополі.

За попередніми даними, військові намагалися перевірити у водія його військово-облікові документи. Втім, водій зачинився в автомобілі і почав рух, травмувавши військових. Після скоєного наїзду, чоловік залишив місце події. Внаслідок аварії обидва військових отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гільзу калібру 9 мм з маркуванням «ФОРТ» та «Makarov 24». Водночас на перехресті вулиць Іванни Блажкевич та Лучаківського був знайдений автомобіль «Daewoo Lanos», який був вилучений та поміщений на майданчик для тимчасового зберігання.

Кримінальне провадження порушено за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим. Наразі слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області здійснюють розслідування інциденту та оцінюють дії всіх учасників події.

Розслідування триває. Деталі події будуть уточнюватися після проведення усіх необхідних експертиз.