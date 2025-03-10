У бою за рідну землю поліг Олег Дроздовський з Тернопільщини

Знову сумна звістка сколихнула Іване-Пустенську громаду, повідомляють у селищній раді.

У бою за рідну землю поліг уродженець с. Залісся, житель м. Кам’янець-Подільський ДРОЗДОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ 10.02.1986 р.н

Низько схиляємо голову в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо найщиріші співчуття рідним, друзям, близьким та побратимам патріота своєї Батьківщини.

Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі….

Розпорядженням сільського голови від 10.03.2025р в Іване-Пустенській територіальній громаді оголошено 3-денну жалобу .