Ріст податкових надходжень на Тернопільщині: за два місяці зібрано на 224 млн грн більше

За січень-лютий 2025 року платники Тернопільської області перерахували до місцевих бюджетів 1 млрд 422,3 млн грн податкових платежів. Це на 224,1 млн грн або 18,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

🔹 Основні джерела надходжень:

Податок на доходи фізичних осіб – 852,4 млн грн

Єдиний податок – 330,8 млн грн

Плата за землю – 110 млн грн

Податок на нерухомість – 52,1 млн грн

Місцеві податки та збори відіграють ключову роль у формуванні бюджетів громад, адже ці кошти залишаються на місцях і спрямовуються на розвиток регіону.