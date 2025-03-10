Ріст податкових надходжень на Тернопільщині: за два місяці зібрано на 224 млн грн більше
За січень-лютий 2025 року платники Тернопільської області перерахували до місцевих бюджетів 1 млрд 422,3 млн грн податкових платежів. Це на 224,1 млн грн або 18,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
🔹 Основні джерела надходжень:
- Податок на доходи фізичних осіб – 852,4 млн грн
- Єдиний податок – 330,8 млн грн
- Плата за землю – 110 млн грн
- Податок на нерухомість – 52,1 млн грн
Місцеві податки та збори відіграють ключову роль у формуванні бюджетів громад, адже ці кошти залишаються на місцях і спрямовуються на розвиток регіону.