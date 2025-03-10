Валентинка для фронту: тернополяни донатили свою любов

Громадська організація «Країна рівності та правди» спільно з партнерами провела благодійну акцію до Дня святого Валентина «Задонать свою любов». У її межах частина коштів від продажу квітів, кави, тістечок, іграшок та інших приємних дрібниць була спрямована на закупівлю дронів для захисників із Тернополя.

Завершення благодійної ініціативи принесло значні результати. Завдяки донатам небайдужих громадян та підприємців Тернопільщини було забезпечено військовослужбовців спецпідрозділу «Стугна» снайперським прицілом. Крім того, було замовлено безпілотник типу «Крило» для «Армії наступу» спецпідрозділу «Стугна», який допоможе проводити розвідку та виконувати операції на відстані понад 20 км.

Участь у благодійній ініціативі взяли такі соціально відповідальні підприємства: магазин техніки «Reset», мережа закладів швидкого харчування «Mersi», ресторан «Три Миколи», заклад харчування «Автопорт», тернопільська дизайнерка весільних суконь Ольга Сас, заклад здорової їжі «ЗОШ», кав’ярні «7Coffe», гуртівня квітів «Квітоцентр», магазини техніки «Орбіта» та «Мегалюкс», кафе «Stone street», друкарня «Сорока друк», ТОВ «Тегрос» та студія дизайну одягу Branch Текстиль.

Окремо слід відзначити підприємців, які не були зазначені в афіші, але зробили свій внесок. Зокрема, це компанія «Євровода», керівник Сергій Кечула, а також магазин «Канцелярка», розташований у ТЦ «Сфінкс» біля «Орнави».

Юлія Мамчак, активістка ГО «Країна рівності та правди», зазначила, що головне в допомозі фронту – це не просто говорити про майбутню перемогу, а діяти тут і зараз.

«Перемога настане тоді, коли наші воїни не будуть думати, чим воювати, а лише як воювати. Наше завдання – зробити так, щоб хлопці, які ризикують життям заради нас, знали, що їхні потреби забезпечені. Якщо ми всі об’єднаємося й кожен допоможе бодай трохи, то зможемо придбати необхідні речі, які врятують життя і допоможуть вистояти у боротьбі», – наголосила вона.

Досягнення ГО «Країна рівності та правди»

Завдяки попереднім ініціативам організації було зібрано значні кошти на підтримку ЗСУ:

“Волонтерська коляда” – 86 тис. грн на дрон Mavic 3 T для 33 ОМБР, роти БУАР;

– 86 тис. грн на дрон Mavic 3 T для 33 ОМБР, роти БУАР; Благодійний вечір “Подаруй Миколая солдату” – 1 млн 250 тис. грн на: Дрон Matrice 30; Дрон Mavic 3 T; 3 РЕБи Sky Viper Moto; 2 зарядні станції Plusplus; 2 прилади нічного бачення PVS 14; 3 FPV-дрони з денно-нічними камерами;

– 1 млн 250 тис. грн на: Проект “Заряди передову” – 340 тис. грн, придбано 14 зарядних станцій (6 ще в процесі);

– 340 тис. грн, придбано 14 зарядних станцій (6 ще в процесі); Проект “Удар у відповідь” – 80 тис. грн на набір бойової команди FPV;

– 80 тис. грн на набір бойової команди FPV; Проект “Приготуй свій дрон для фронту” – 300 FPV-дронів для наших захисників.

ГО «Країна рівності та правди» продовжує свою діяльність і закликає всіх небайдужих підтримати українських захисників.