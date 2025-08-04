В селі Бишки відкрили Алею слави на честь загиблих Захисників України

У селі Бишки, що на Тернопільщині, урочисто відкрили Алею слави, щоб увіковічити пам’ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Алея створена на честь трьох Героїв: Володимира Вовчака, Михайла Михайлишина та Павла Євчина, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави.

Вшанування пам’яті Героїв:

Під час відкриття Алеї слави місцеві жителі та гості села вшанували пам’ять загиблих Героїв. Меморіали були освячені місцевим парохом Михайлом Квасницею, який також відслужив заупокійну панахиду за загиблими Захисниками.

Символ пам’яті та вдячності:

Відтепер Алея слави стане місцем для всіх, хто хоче висловити свою вдячність і вшанувати пам’ять героїв, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Це місце є символом пам’яті, що нагадує про велику ціну, яку заплатили наші воїни для того, щоб ми жили у вільній та мирній Україні.