Шахрай з Тернополя затриманий за обман на 45 тисяч доларів

Слідчі поліції Тернопільщини завершили розслідування справи шахрая, який обдурив трьох осіб, заволодівши майже 45 тисячами доларів. Зловмисник обіцяв вирішити питання з мобілізацією та брати гроші за послуги, але не виконував своїх обіцянок.

Одна з потерпілих — жителька Києва, яка звернулася до фігуранта за «рекомендацією». Шахрай обіцяв їй, що вирішить питання з мобілізацією для її чоловіка, за що жінка заплатила 15 000 доларів. Однак після цього справа не зрушила з місця, а зловмисник почав вимагати ще три тисячі доларів. Саме під час передачі цієї суми шахрая затримали працівники карного розшуку відділення поліції №1 м. Тернопіль.

В ході досудового розслідування було встановлено ще двох потерпілих, які віддали по 15 тисяч доларів кожен за оформлення документів, які мали б допомогти уникнути мобілізації. Усі потерпілі стали жертвами того ж самого 40-річного тернополянина.

Зловмисникові оголошено підозру у вчиненні шахрайств в особливо великих розмірах. Не минуло й місяця, як слідчі скерували до суду матеріали кримінального провадження. За скоєне шахраю загрожує до восьми років позбавлення волі.

На даний час поліція продовжує працювати над встановленням інших потерпілих від злочинної діяльності цього шахрая.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська окружна прокуратура.