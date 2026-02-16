20:02 | 16.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Вважався зниклим безвісти понад два роки, – Ангелом додому повертається Олександр Слободян з Тернопільщини

Пішов у Вічність, даруючи Україні майбутнє і свободу наш земляк Слободян Олександр Євстахович. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Його земний шлях закінчився на 49-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Воїн вважався зниклим безвісти з 9 лютого 2024 року. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!

