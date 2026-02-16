Тернопільщина втратила захисника Віктора Нарольського

На сторінці Білецької громади сповіщають сумну вість про смерть Нарольського Віктора Казимировича – добровольця, захисника України, ветерана російсько-української війни.

Нарольський Віктор Казимирович, 24 листопада 1970 року народження, вступив до лав Збройних Сил України на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Служив на різних напрямках, зокрема у Запорізькій та Донецькій область. Під Покровськом отримав важке поранення, проходив довгий шлях реабілітації. Отримавши інвалідність, залишив військову службу. Помер 16 лютого 2026 року внаслідок поранення, яке залишило свій слід на його здоров’ї.

У спочилого воїна Віктора залишилась дружина та діти.

Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам, колегам та друзям – усім, хто знав спочилого. Його світлий образ, добра вдача, мужність та жертовність назавжди залишаться у наших серцях. Звертаємо своїми молитви до Бога, щоб оселив його душу в райських оселях!

Панахида відбудеться у вівторок, 17 лютого 2026 року, о 20:00 у каплиці при церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Біла.

Закликаємо жителів Білецької громади віддати шану вірному сину України, що став на її захист, виконав громадянський обов’язок, жертвуючи своє здоров’я, щоб зупини агресора!

Вічна пам’ять захиснику України!