Захисник Андрій Сосна повернувся додому: Тернопільщина зустріла свого загиблого Героя на колінах

Сьогодні в Великодедеркальській об’єднаній територіальній громаді відбулася зустріч Героя, старшого солдата Андрія Сосни, який загинув під час виконання бойового завдання на фронті. Громада зустріла свого земляка живим коридором на колінах, щоб віддати шану захиснику, котрий віддав своє життя за незалежність і суверенітет України.

Андрій Сосна, який служив стрільцем-санітаром механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А ****, загинув 31 жовтня 2023 року під час боїв у районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Спочатку він вважався зниклим безвісти, проте, згодом, його загибель була підтверджена.

Щирі співчуття рідним Андрія Сосни. Похорон Героя відбудеться завтра, 14 листопада, о 10:00 годині.

Вічна пам’ять і слава Герою!