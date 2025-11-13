«Власна справа» на Тернопільщині: понад тисячу реалізованих проєктів, серед них – сотня ветеранських бізнесів

Урядова грантова програма «Власна справа», яку адмініструє Державна служба зайнятості, продовжує відкривати нові можливості для мешканців Тернопільщини. За три роки її дії в області вже схвалено 1026 бізнес-проєктів, на реалізацію яких залучено 232 мільйони гривень грантової допомоги. Підприємці, згідно умов, створили 1959 нових робочих місць, розвиваючи сферу послуг, торгівлю та фермерство, сферу харчування, роздрібну та оптову торгівлю, послуги освіти, б’юті-сфери та відпочинку, ремонт автотранспортних засобів, текстильну промисловість тощо.

Особливе місце у програмі займає ветеранський напрям. Сто учасників бойових дій та членів їхніх сімей уже скористалися можливістю започаткувати власний бізнес завдяки цій ініціативі. На підтримку їхніх ідей погоджено фінансування на суму понад 45 мільйонів гривень, що дозволить створити майже 195 нових робочих місць. Ветерани розвивають бізнес у сферах харчування, торгівлі, тваринництва, бджільництва, освіти, відкривають перукарні, кав’ярні, стоматологічні кабінети та спортивні клуби.

Додатково: Тернопільська обласна військова адміністрація підтримує ветеранів, які отримали гранти на суму від 500 тис. до 1 млн грн, відшкодовуючи 50% власного внеску співфінансування (до 100 тис. грн). Цією можливістю вже скористалися троє учасників бойових дій.

Фахівці служби зайнятості допомагають із підготовкою бізнес-плану, оформленням заявки на грант і надають консультації щодо державних, регіональних та міжнародних програм підтримки підприємництва.

Консультації можна отримати у офісах “Зроблено в Україні”, що діють на базі підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості:

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1Б

м. Кременець, вул. С. Петлюри, 7

м. Чортків, вул. І. Хичія, 1

м. Бережани, вул. Л. Українки, 16

або у будь-якому зручному підрозділі Тернопільського обласного центру зайнятості.

Твоя історія успіху починається тут – у службі зайнятості! Звертайтеся у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, телефон «гарячої лінії» – (063) 576-57-56.