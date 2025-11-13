На Тернопільщині працівнику ДП “Ліси України” та підприємцю повідомили про підозру у незаконній порубці лісу

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру працівнику одного з лісництв ДП “Ліси України” та підприємцю у незаконній порубці дерев, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних лісопродуктів. Дії підозрюваних кваліфіковані за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України — як незаконна порубка лісу, вчинена групою осіб за попередньою змовою, що спричинила тяжкі наслідки.

За даними слідства, підприємець організував на Тернопільщині незаконну торгівлю дровами, збуваючи зрубану продукцію місцевим жителям. Йому сприяв майстер лісу, який фактично визначав місця рубок та допомагав у проведенні незаконної заготівлі. Для приховування слідів порубки частини пнів було засипано землею.

Упродовж 2025 року, під керівництвом підозрюваних, найняті працівники, які не знали про незаконність дій, здійснили вирубку понад 600 дерев. Шкода, заподіяна довкіллю, оцінюється на суму понад 4 мільйони гривень.

Розслідування триває за участю СУ ГУНП в Тернопільській області, СБУ в Тернопільській області, а також за оперативного супроводу працівників УСР в Тернопільській області та спеціалістів ВБ ДП «Ліси України».

Екологічні правопорушення такого масштабу завдають серйозної шкоди природним ресурсам області та мають негативні наслідки для екосистеми в цілому.

Тривають заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.