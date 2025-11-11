Понад два роки вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Андрій Сосна з Тернопільщини

Великодедеркальська об’єднана територіальна громада повідомляє про повернення до рідного дому старшого солдата Андрія СОСНИ з Радошівки, який загинув 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.

Андрій був стрільцем-санітаром у складі механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А ****. Військовий вважався зниклим безвісти до тих пір, поки його загибель не була підтверджена.

Ми вшановуємо його пам’ять і виражаємо щирі співчуття родині та близьким.

Вічна пам’ять і слава Герою!