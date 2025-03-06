Звернення до Президента: Герой Сергій Тришкалюк заслуговує найвищої нагороди

На офіційному сайті петицій зареєстровано звернення з проханням присвоїти почесне звання Героя України (посмертно) молодшому лейтенанту Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергію Ростиславовичу Тришкалюку. Ініціатором виступила Руслана Ружицька.

Сергій Тришкалюк загинув 1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у Сумській області. Він був командиром групи спеціального призначення роти спеціального призначення ССО ЗСУ та відзначався високим професіоналізмом і самопожертвою. За роки служби виконував важливі бойові завдання, брав участь у спецопераціях на сході України, а з початку повномасштабного вторгнення воював на Чернігівщині, Донеччині та Сумщині.

За життя Сергій отримав низку державних нагород, серед яких «Орден за мужність» ІІІ ступеня, відомчі відзнаки та почесні звання. Посмертно йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Тернопіль» та «Почесний громадянин Тернопільської області».

Побратими, рідні та мешканці Тернопільщини вважають, що його подвиг заслуговує найвищого державного визнання. Вони закликають усіх небайдужих підтримати петицію, щоб вшанувати пам’ять захисника та увіковічити його ім’я у списку Героїв України.

📌 Щоб підтримати петицію, перейдіть за посиланням:

https://petition.president.gov.ua/petition/243282