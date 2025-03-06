США під керівництвом Трампа залишає Європу

Усвідомлення цього є важливішим ніж спроба зрозуміти, що є мотивом такого рішення: зміна геополітичних орієнтирів (на Тихоокеанський регіон), ідеологічні розходження (за Венсом Європа «зрадила» справжні цінності) чи просто вибрики нового керівника держави (робить так бо може собі це дозволити).

Скандал у Білому домі минулого тижня (знову таки незалежно від його причин – був спонтанним чи готувався кимось з учасників) не запустив цей процес, а лише оприявнив його.

Тому попри важкі наслідки для України відчутні вже зараз -(при)зупинення військової допомоги США – він запустив (а може й пришвидшив) важливі процеси перегрупування сил у Європі, які вцілому корисні для нас.

Вчорашній виступ Макрона засвідчив – меседж, який Україна доносила Заходу останні роки («ми захищаємо не лише себе, але й західну демократію») сприйнято і стає основою для політичних рішень.