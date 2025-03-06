Хвилина мовчання на честь Володимира БАБ’ЯКА

Володимир БАБ’ЯК був турботливим батьком маленької Софійки та люблячим чоловіком для дружини Лесі. Друзі згадують його як щиру та добру людину, справжнього патріота з села Глинна на Тернопільщині.

Сумлінно виконуючи обов’язки старшого оператора протитанкового відділення, Володимир захищав позиції поблизу Богородичного на Донеччині. Побратими цінували його за відвагу та надійність у найскладніших ситуаціях.

Тієї березневої ночі 2022 року, коли ворог підступно атакував українські позиції, Володимир до останнього тримав оборону. У бою йому було лише 43 роки…

За мужність у захисті України нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились дружина Леся та донечка Софійка, які бережуть світлу пам’ять про люблячого чоловіка і батька.