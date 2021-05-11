6 кг бісеру і 10 місяців роботи: мешканка Тернопільщини Наталія Савіцька вишила Хресну дорогу

У селі Маловоди Золотниківської ОТГ у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у третій день Великодніх свят освятили вишиту Хресну дорогу.

14 стацій вишила мешканка села Маловоди Наталія Савіцька. Загалом жінка використала близько 6 кілограмів бісеру.

“Вишивати Хресну дорогу я розпочала іще торік. – розповіла пані Наталія. – Роботи було багато. Загалом працювала над вишивкою майже 10 місяців. Хотіла встигнути до Великодня і з Божою поміччю мені це вдалося”.

Вишитих 14 стацій Хресної дороги жінка подарувала місцевому греко-католицькому храму.

Незабаром виповниться 30 років з часу відкриття у Маловодах церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Тож таку пожертву місцева мешканка зробила напередодні цього ювілею.

Тернополіс