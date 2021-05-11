Біля Озерної впорядкували величезне стихійне сміттєзвалище

Величезне стихійне сміттєзвалище в Озернянській громаді впорядкували представники команди Івана Чайківського «За майбутнє», депутати Зборівської міської ради Василь Гамрач та Євген Ратуш. Зробили це як добрі господарі на прохання місцевих мешканців і керівництва громади.

Стихійне сміттєзвалище біля Озерної «розростається» з кожним роком. Величезна площа нині завалена горами сміття, будівельними відходами. Особливо жахлива картина після зими, коли вітер розносить сміття на кілометри. Щоб впорядкувати звалище, зменшити його масштаби, Василь Гамрач, який очолює підприємство «Агропродсервіс Ярчівці», найняв спеціальну техніку. За два дні роботи трактора заплатив більше 20 тисяч гривень та дав пальне для бульдозера і трактора з плугом.



– Стихійних сміттєзвалищ на Тернопільщині, на жаль, багато. На

Зборівщині єдине паспортизоване — у Малашівцях. Ні Зборів, ні

Залізці, ні Озерна не мають дозволених місць для вивезення сміття. Щовесни впорядковуємо звалище біля Озерної, бо соромно

проїжджати там, – розповів Василь Гамрач. – Перед Великоднем ми

знову виїхали на сміттєзвалище біля Озерної і навели там лад.

Підгорнули сміття, бо люди прямо з вікон автомобілів викидають,

зорали частину ділянки. З нами був голова Озернянської громади

Ростислав Бідула та місцевий екоактивіст Микола Крик. Проблема

сміттєзвалища — глобальна, адже у громаді не налагоджено збір

сміття, не встановлено контейнери, тому мешканці не мають куди

подіти відходи. Малашівське сміттєзвалище готове приймати

сміття, там мають сортувальну лінію, але Озернянська громада, як і

більшість громад, не має коштів на оплату за ці послуги.

Василь Гамрач поділився, що одним із виходом із цієї ситуації є

сортування сміття вдома.

– Все потрібно робити по-господарськи, зменшуючи кількість

відходів, не забруднюючи довкілля. Але громади, попри всі

фінансові труднощі, повинні працювати над вирішенням питання

централізованого вивозу сміття, інакше села погрузнуть у смітті.

Для цього треба наповнювати місцеві бюджети, щоб цивілізовано

вирішувати господарські питання, – зазначив Василь Гамрач.