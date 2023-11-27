Нарядні сукні для дівчат: що обрати підлітку

Сучасна дитяча мода дуже відрізняється від тої, що була 20-30 років тому. Маленькі дівчатка, а тим паче підлітки, хочуть виглядати стильно і привабливо. Якщо ваша донечка уже уважно придивляється до трендів, то кращим місцем, де можна придбати одяг для підлітків дівчаток, стане цей магазин – https://suzie.ua/, асортимент вас здивує. Однак сьогодні ми поговоримо про нарядні сукні – модні тенденції та безпрограшні варіанти на різні випадки.

Що таке нарядні сукні

Нарядні сукні можуть бути дуже різними – є чимало фасонів, кольорів, матеріалів. Такий одяг доволі сильно нагадує дорослий, адже дівчатка прагнуть бути схожими на своїх мам, сестер, старших подружок.

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Однак батькам не варто забувати, що краса повинна поєднуватись також і зі зручністю та безпечністю. Тому варто звертати увагу на склад тканини – він не повинен спровокувати розвиток алергії та інших реакцій. Уважно віднесіться також і до колірної гами, кількості та типу декоративних елементів. Все повинно бути врівноважено і повністю відповідати характеру вашої дитини. Не дивлячись на те, скільки їй років, рекомендуємо радитись з дівчинкою щодо дизайну та силуету, який їй до вподоби.

Модні фасони: як створити стильний образ

Ми вже згадували, що дитяча мода дуже часто ототожнюється з дорослою, тому не дивно, що в каталогах магазинів знайдете чимало моделей буквально зменшених копій. Отже, популярні сьогодні силуети:

коктейльні. Це чудовий варіант, коли дівчинка йде на захід, який відбуватиметься у світлий час доби. Дуже мило виглядають моделі в стилі ретро середньої довжини з чітко виділеною лінією талії. Доповнити образ можна болеро, капелюшком і туфлями;

«футляр» – доволі вузька модель довжиною до коліна або середини литки. В неї немає коміра, рукави бувають різні. В дитячих «футлярах» можуть додаватись драпірування;

«нью-лук». Це дуже милий та красивий фасон, який дозволить вашій доці відчути себе принцесою. Справа в тому, що для такого сукні характерний пишний низ, часто використовуються об’ємні банти;

«бюстьє». Доволі незвичне рішення для юної дівчини, адже сукня зазвичай немає бретель або вони максимально непомітні. Низ вільний, тому вдається створити дійсно казковий образ;

бальна. Цей фасон буває простим або ж витонченим. Обов’язковий елемент – пишний низ, інколи навіть зі шлейфом. В якості декоративних деталей часто виступають мережива та стрази.

Насправді фасонів дуже багато, часто в дитячій моді дизайнери експериментують, створюючи цікаві та нестандартні комбінації з декількох силуетів.

Додаткові рекомендації по вибору святкової сукні

Головне, чого потрібно досягти, – це привабливість та зручність. Виходячи з цього, варто звертати уваги не лише на те, як красиво виглядає фасон, а ще і на зручність для дитини. Це стосується, в тому числі комфорту одягання та знімання. Зауважимо, що дуже пишні чи довгі навряд будуть зручними.

Далі звертайте увагу на колір, якщо немає якихось конкретних вподобань, то варто придивитись до універсальних. Так, пастельна гамма підходить всім. Власне, тому можна знайти в каталогах чимало ніжно-рожевих, бежевих або бузкових. З їх допомогою вдасться створити ніжний, і можна сказати повітряний образ.

Якщо дівчинка хоче щось яскравіше, то можна зупинити вибір на синіх, фіолетових, зелених, червоних сукнях. Головне, щоб дитина себе в них відчувала впевнено. Саме тому обов’язково запитуйте думку вашого підлітка.