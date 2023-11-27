На Тернопільщині не розминулися іномарка та автобус. Є потерпілі

У неділю, 26 листопада, в селі Колодіївка Скалатської територіальної громади не розминулися іномарка та автобус. Є потерпілі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій BMW не обрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню ситуацію, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом «ЛАЗ». За меддопомогою зверталися водій BMW та двоє його пасажирів. Триває перевірка.

Поліцейські звертаються до всіх учасників дорожнього руху бути обережними та уважними. Водії, дотримуйтеся дистанції, не перевищуйте швидкість й не забувайте вмикати фари.

Будьте пильні та уникайте різких маневрів. Пам’ятайте, що прості заходи можуть врятувати життя. Бережіть себе та інших на дорозі!