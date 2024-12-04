“Мають нову біатлонну зірку”. Йоганнес Бьо високо оцінив четверте місце Віталія Мандзина в індивідуальній гонці

Збірна України з біатлону вже у першій особистій гонці Кубка світу з біатлону продемонструвала надуспішний результат: одразу три спортсмени фінішували у топ-15, а один з них, Віталій Мандзин, став четвертим, оновивши власний рекорд у кар’єрі.

Мандзин закрив усі 20 мішеней в індивідуальній гонці і зупинився в 40 секундах від подіуму, поступившись норвежцеві Штурлі Легрейду. Загалом 21-річного українця у гонці випередили лише представники Норвегії: перші два місця посіли Ендре Стрьомсгейм та Йоганнес Бьо, чинний володар Великого кришталевого глобуса.

Після фінішу Мандзин уперше в кар’єрі відправився на “квіткову” церемонію на рівні Кубка світу в особистих гонках — туди потрапляють топ-6. Там його привітали всі учасники подіуму, а також досвідчені французи Кантен Фійон-Має та Ерік Перро, яких випередив українець у боротьбі за четверте місце.

Віталій Мандзин (третій справа) на “квітковій” церемонії після індивідуальної гонки. Getty Images/Kevin Voigt

Згодом один з учасників гонки, Йоганнес Бьо, у коментарі IBU оцінив виступ Мандзина. Норвезький біатлоніст віддав належне результату 21-річного спортсмена і наголосив: в Україні з’явилася нова зірка.

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