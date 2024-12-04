Через акумулятор та магнітолу мешканець Чортківщини може сісти за грати на вісім років

До співробітників Чортківського районного управління поліції звернувся житель одного з сіл місцевої громади про те, що з автомобіля, який стояв на його подвір’ї, невідома особа ввечері викрала майно та пошкодила транспортний засіб, розбивши вікно.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до майнового злочину причетний односелець потерпілого, 1997 року народження. Зловмисник крадені речі залишив для власного користування. Їх вилучили поліцейські.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.