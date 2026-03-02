Вилучено продукції на 5,6 млн грн: у Тернопільській області викрили збут небезпечних рідин для е-сигарет

Збут незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет на 5,6 млн грн: чотирьом жителям Тернопільщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом мешканцям Тернопільщини за фактами незаконного транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів – рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, з червня 2025 року по січень 2026 року підозрювані організували реалізацію фальсифікованих рідин для електронних сигарет по всій Україні. До незаконного розповсюдження речовин, що можуть становити небезпеку для здоров’я, вони залучили двох мешканців Черкащини. Складники хімічних компонентів невстановленого походження замовляли з Китаю та скеровували в місто Кривий Ріг для фасування сировини.

Ця продукція не мала висновків щодо безпеки для здоров’я споживачів, тому учасники групи, з метою приховування походження рідини для куріння, замовляли підроблені сертифікати відповідності в одному з товариств у Черкасах. Ринок збуту охоплював всю територію України. Товар продавали через месенджер Telegram, а також через спеціалізовані інтернет-магазини, у яких працювали жителі Тернопільщини та Черкас. Споживачами була переважно молодь, зокрема неповнолітні, які опинилися в зоні ризику через відсутність документів про складники товару. Зловмисники реалізовували 12 000 флаконів рідини на місяць на суму понад 1,5 млн грн.

Під час 26 санкціонованих обшуків на території трьох областей правоохоронці вилучили незаконно виготовлену продукцію та компоненти до неї, ринковою вартістю понад 5,6 млн грн. Серед вилученого: готівкові кошти отримані від незаконної діяльності (45 200 доларів США, 7 590 євро, 693 800 гривень, 100 фунтів стерлінгів), 53 529 флаконів харчових ароматизаторів брендів Phantom та Chaser, 20 100 ампул нікотину, 14 093 флакони та ампули гліцерину, а також комп’ютерна техніка, телефони та автомобілі, що використовувалися у протиправній діяльності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області за оперативного супроводу УКР ГУНП в Тернопільській області та УСБУ в Тернопільській області.