У Тернополі штрафують за продаж черемші

Працівниками муніципальної інспекції задокументовано у Тернополі незаконний збут Цибулі ведмежої, занесеної до Червоної книги України.

Незаконний збут рослини «Цибуля ведмежа» (Черемша), занесеної до Червоної книги України, задокументували працівники муніципальної інспекції під час обстеження території центрального ринку у Тернополі.