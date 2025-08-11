Раїса Обшарська з Чорткова — серед кращих педагогів України в номінації «Дошкілля»

Жителька Тернопільщини Раїса Обшарська стала фіналісткою премії Global Teacher Prize Ukraine в номінації «Дошкілля».

Про це повідомили на сайті Міністерства освіти і науки України.

Цього року премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила 25 фіналістів у номінації «Дошкілля», серед яких є і Раїса Володимирівна Обшарська, вихователька з Тернопільщини. Вона працює в Закладі дошкільної освіти № 1 в місті Чортків та вже багато років віддано займається вихованням та розвитком маленьких дітей.

Фіналісти цієї престижної премії — це педагоги, які створюють для дітей простір для розвитку, довіри та відкриттів. Вони працюють в різних куточках України, від сіл до великих міст, і завжди прагнуть змінювати дошкільну освіту на краще. Раїса Обшарська є прикладом того, як важливою є увага до кожного маленького вихованця, готовність змінюватися разом з ними та впроваджувати нові підходи у роботі з дітьми.

Процес відбору на премію проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України та ЮНІСЕФ Україна. Премія Global Teacher Prize Ukraine відзначає тих педагогів, чия робота має надзвичайний вплив на майбутнє наших дітей.

Ім’я переможця номінації «Дошкілля» буде оголошено 4 жовтня під час урочистої церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2025. Цей день, що співпадає з Міжнародним Днем учителя, стане святом для всіх педагогів, що щодня працюють на користь майбутнього.

Крім того, премія організована «Освіторією» за підтримки низки партнерів, серед яких Міністерство цифрової трансформації України, ЮНІСЕФ, Soft Serve, Sense Bank та інші організації, що сприяють розвитку освіти в Україні.

Підтримка таких ініціатив та визнання заслуг педагогів, як Раїса Обшарська, допомагає підвищувати статус професії та мотивує нові покоління вчителів працювати для кращого майбутнього країни.