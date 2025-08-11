Понад 350 тисяч витратили на ремонт двох памʼятників у Тернополі

У Тернополі завершено ремонт пам’ятників Тарасу Шевченку та Степану Бандері. Загалом на ці роботи з міського бюджету було витрачено понад 350 тисяч гривень, що підтверджують дані публічного порталу витрат публічних коштів.

Зокрема, поточний ремонт пам’ятника Тарасу Шевченку коштував 161 тисячу гривень. Цю закупівлю опублікувало управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради 22 липня. Однак договір був укладений без використання електронної системи закупівель, а роботи виконувала фізична особа підприємець — Віталій Кульба. За даними порталу Spending, підприємець отримав оплату вже 25 липня, через три дні після підписання договору.

Крім того, управління ЖКГ виплатило Віталію Кульбі майже 200 тисяч гривень за ремонт пам’ятника Степану Бандері. Ця оплата була здійснена 5 червня.

Таким чином, за ремонт двох пам’ятників у Тернополі було витрачено 359 тисяч гривень. Також 5 червня Віталій Кульба отримав 22 900 гривень за поточний ремонт благоустрою території біля пам’ятника Ярославу Стецьку, що також підтверджується даними порталу Spending.

За інф. 20 хвилин