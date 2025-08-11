«Репресій не буде»: Богдан Буяк про суди, опонентів, студентів і новий навчальний рік

Міністерство освіти і науки знову призначило Богдана Буяка ректором Тернопільського національного педагогічного університету. В інтерв’ю «20 хвилин» він розповів про завершення судових справ, співпрацю з опонентами, плани розвитку вишу, набір студентів і чому ТНПУ — не місце для тих, хто шукає відстрочку від мобілізації.

Ректором Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка знову призначили Богдана Буяка. Відповідний наказ Міністерства освіти і науки України №226-к-25 датований 7 серпня 2025 року.

— Це рішення стало логічним завершенням прозорої та демократичної виборчої кампанії, у якій Богдан Буяк здобув переконливу підтримку академічної спільноти, — написали на Фейсбук-сторінці Тернопільського національного педагогічного університету. — Маємо глибоку впевненість, що під вашим керівництвом університет продовжить впевнено крокувати шляхом якісних змін, зростання авторитету серед педагогічних вишів України, зміцнення міжнародних зв’язків та впровадження інновацій в освіті.

Чому йшов з посади?

Колеги побажали сил, мудрості, витримки, невичерпної енергії та підтримки однодумців у всіх починаннях. Та щоб усі плани та цілі втілювалися в життя, а ТНПУ й надалі залишався осередком інтелекту, патріотизму, освітнього та наукового лідерства!

Нагадаємо, Богдан Буяк — доктор філософських наук, кандидат історичних наук, професор кафедри філософії та суспільних наук, член-кореспондент НАПН України по відділенню загальної педагогіки та філософії освіти, один з авторів концепції та засновників Екосистеми Smart TNPU. Він робить акцент на зміцненні та посиленні позицій університету за ключовими напрямками діяльності: оновлення освітніх програм, стратегія розвитку університету до 2030 року, трансформація підготовки фахівців. Він очолив педагогічний університет ще у 2017 році, повторно його кандидатуру обрали і в 2022 році, але у жовтні 2024 року суд визнав вибори ректора Тернопільського педуніверситету такими, що не відбулися. А наказ про призначення пана Буяка на посаду – протиправним та підлягає скасуванню.

У жовтні 2024 року «20 хвилин» писали, що Богдан Буяк більше не ректор ТНПУ. Там відбулася зміна керівництва. Виконуючим обов’язки ректора тоді призначили Володимира Кравця. «Покласти виконання обов’язків ректора Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка на Кравця Володимира Петровича з 29 жовтня», — проголосив заступник Міністра освіти і науки Михайло Винницький під час зборів трудового колективу вишу.

Володимир Кравець, нагадаємо, був ректором педуніверситету із 1990 до 2017 року.

— Мене викликали, попросили погодитися. Погодився. Написав заяву і мене призначили. Поки що на пів року, коли буде можлива процедура виборів ректора, — пояснив у коментарі «20 хвилин» пан Кравець.

У червні 2025 року редакція отримала інформацію, що перемогу у виборах ректора ТНПУ здобув Богдан Буяк.

Про суди і опонентів

«20 хвилин» поцікавилися у ректора, чи будуть кадрові зміни і як далі працюватиме з опонентами та тими, хто причетний до судових процесів і повторних виборів ректора? Чи попри брак студентів у більшості вищих навчальних закладів їх вистачає у ТНПУ. Що нового чекати в університеті у 2025-2026 навчальному році і чи вдасться «сховатися» у педуніверситеті від мобілізації і ТЦК.

— На найближчі пʼять років я повертаюся до роботи на посаді ректора нашого університету, — розповів «20 хвилин» Богдан Буяк. — Щиро вдячний своїм колегам за підтримку на виборах, дуже цінно було її отримати вже втретє. Хочу закликати усіх до конструктивної співпраці, особливо щодо успішного завершення вступної кампанії, оскільки це справа всіх і кожного.

Журналістка поцікавилася, чи будуть кадрові зміни і як надалі працюватиме з опонентами та тими, хто організував перевибори ректора та судову тяганину.

— Університет переміг своїх опонентів у Верховному суді щодо питання відчуження землі — вона закріплена за ТНПУ і тепер місцевий господарський суд має все легалізувати, — відповів Богдан Буяк. — А щодо виборів ректора 2022 року, то ми розглянемо можливість відкликання касаційної скарги університету та зініціювати закриття касаційного провадження і перегорнути цю сторінку назавжди. Тобто, вибори довели мою легітимність і законність на цій посаді.

Щодо опонентів — Богдан Буяк каже, що вони були завжди, а не тільки на виборах. Вони давали додатковий стимул для руху вперед і трансформації спільної справи розбудови університету, за яку вболіває весь колектив.

— Переслідувань, репресій, чи звільнень, не буде, натомість буде багато роботи, — запевнив Богдан Буяк. — Якщо і будуть кадрові зміни — то лише за результатом роботи, або навпаки — бездіяльності. Це основний критерій.

Про відстрочку і нове у ТНПУ

Держава виділила педуніверситету цього року найбільше державне замовлення, знехтувати яким у ВНЗ не мають права, переконаний ректор. Найбільшим воно є і в Тернопільській області, і серед всіх педуніверситетів України. Адже ТНПУ є лідером гуманітарно-педагогічної галузі.

— Тому боротимемося за прихильність кожного абітурієнта, оскільки Україна потребує якісних фахівців, а особливо якісного вчителя, — каже Богдан Буяк. — Без якісного вчителя ніколи не зʼявиться якісний архітектор, медик, програмний інженер, еколог, психолог, правоохоронець, парламентар… Вірю, що гуртом ми можемо ще більше!

Довіру в абітурієнтів мають, — цьогоріч кількість заяв на вступ до ТНПУ зросла — і це попри брак студентів, про який щораз шириться інформація, зокрема і в соцмережах. Зараз в ТНПУ чекають оригінали документів — і студентів на навчання. Триває пошук охочих навчатися в магістратурі університету. Попереду, окрім основної програми освітнього процесу — цікаві нові проєкти щодо розвитку науково-дослідної та спортивної, мистецької інфраструктури, удосконалення Центру ветеранського розвитку, створення Наукового парку, підтримка мілітарних розробок та волонтерського руху в університеті. Тому роботи не бракує, каже ректор.

— Ні-ні, у нас сховатися чи відсидітися «для галочки» неможливо, — відповів Богдан Буяк на запитання журналістки щодо ймовірного вступу на магістратуру військовозобов’язаних — аби в такий спосіб уникнути призову за мобілізацією або принаймні на роки навчання отримати відстрочку. — В нашому університеті потрібно вчитися, і добре вчитися, інакше не отримаєш знань, а як наслідок і не отримає документу, який їх посвідчує, тобто диплому. Тому як хтось розглядає вступ на магістратуру до ТНПУ лише для отримання відстрочки від служби — вам не до нашого університету. Ми налаштовані на якісну підготовку фахівців, яких потребує держава. І в цьому плані закриваємо потреби не лише області, а загалом України. Наші випускники успішно працюють у всій державі.

«Стабільно успішна десятка»

Кількість факультетів залишається, як і минулі роки — їх у ТНПУ 10. «Стабільно успішна десятка факультетів, тому її підтримуємо», — каже ректор.

— Проте час на місці не стоїть, впроваджуватимемо нові програми, зокрема й щодо спеціальної та інклюзивної освіти – будемо працювати і над розробкою нових міждисциплінарних програм, які зможуть зацікавити майбутніх абітурієнтів, — каже ректор.

Богдан Буяк, звертаючись до колег освітян та студентів, просить памʼятати кожну хвилину, завдяки кому ми маємо можливість працювати та навчатися, продовжувати підтримувати наших хлопців і дівчат із ЗСУ, волонтерити, донатити, молитися і посильно наближати омріяний день Переможного Миру!

— Далі буде, панове! Закликаю вкотре довести, що ТНПУ — це свідома, професійна, конструктивна, згуртована, монолітна, дружня, активна академічна спільнота однодумців найкращого педагогічного університету України! — каже Богдан Буяк. — Бо ми найкращі, коли ми разом!