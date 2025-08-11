Стоматологиня Юлія Змаркo: Професіоналізм, інновації та особистий підхід у стоматології

Вибір хорошого стоматолога — це один з найбільш важливих кроків на шляху до збереження здоров’я зубів та загального благополуччя. Адже тільки кваліфікований і відповідальний лікар здатен не лише усунути проблему, але й створити комфортні умови для пацієнта, допомогти позбутися страху перед лікуванням та забезпечити надійний результат. Стоматологія — це не лише технічна майстерність, а й здатність побудувати довірчі стосунки з пацієнтами, особливо коли йдеться про дітей або людей, які переживають стрес під час візитів до лікаря.

Юлія Змаркo — одна з тих стоматологинь, яка по-справжньому дбає про своїх пацієнтів. Вона завжди готова допомогти, навіть коли справа стосується складних випадків, а її професіоналізм та чуйність роблять її улюбленою серед пацієнтів різного віку. Важливо, що для Юлії кожен пацієнт є не просто клієнтом, а людиною, для якої вона готова віддати всю свою увагу та ресурси. Як асистент кафедри дитячої стоматології, вона не лише працює над вдосконаленням новітніх методів лікування, але й передає своїм студентам найкращі практики з медичної етики, уважності та турботи про кожного пацієнта.

Що стало основним мотивом для вибору кар’єри в стоматології? Що надихнуло вас на цей шлях?

Я спочатку навчалася в Чортківському медичному коледжі, провчившись 2 роки, потім поступила на зубного техніка. Літом дізналася, що в Тернополі відкрили стоматологічний факультет, і вирішила спробувати. Так і почалося моє навчання в стоматології. Процес навчання, а також студентське життя були дуже цікавими та насиченими. З 3 курсу я почала працювати на кафедрі і саме тоді зрозуміла, що це мій шлях.

Що вам найбільше подобається в роботі асистента кафедри дитячої стоматології? Які важливі навички ви передаєте студентам?

На кафедрі мені подобається працювати зі студентами, які хочуть вчитися. Коли вони зацікавлені, інформація сприймається краще. Важливо, щоб студенти знали: завжди є викладач, який допоможе, якщо щось не виходить. Я намагаюся донести важливість технічних аспектів, але й не забуваю про емоційний аспект взаємодії з пацієнтами.

Як змінилася стоматологія за останні роки з точки зору методів лікування та технологій? Які новітні розробки ви використовуєте у своїй практиці?

За останні роки стоматологія значно змінилася. Вона рухається вперед завдяки новітнім технологіям. Наприклад, ми активно працюємо з мікроскопами, використовуємо сучасні матеріали для пломбування та інші інноваційні методи лікування. Також для лікування дітей застосовуємо закис азоту, що дозволяє знизити страх і зробити процес більш комфортним.

У чому полягає головна мета вашої роботи як лікаря, особливо в контексті лікування дітей?

Моя мета — забезпечити комфорт і безпеку під час лікування. Ми використовуємо мікроскопи та інші інструменти для досягнення найкращого результату. Також активно працюємо з закисом азоту для зняття страху у дітей. Важливим етапом є адаптація дитини до стоматологічного середовища. Лише після досягнення потрібного контакту з дитиною та батьками ми починаємо лікування.

Як ви допомагаєте дітям долати страх перед візитом до стоматолога?

У своїй практиці я намагаюся створити довірливу атмосферу. Діти повинні відчувати себе комфортно. Я завжди знаходжу підхід до кожного маленького пацієнта, пояснюю, що відбуватиметься під час прийому, і заохочую їх до співпраці. Також застосування закису азоту допомагає знизити рівень страху та розслабити дитину.

Як ви бачите розвиток дитячої стоматології в Україні та які важливі зміни, на вашу думку, потрібні в цій сфері?

У дитячій стоматології в Україні все ще є багато проблем, зокрема відсутність профілактики стоматологічних захворювань. Багато людей не мають достатньо інформації про важливість догляду за зубами. Потрібно більше уваги приділяти освітнім програмам для населення, особливо для батьків. Це допоможе зменшити кількість проблем із зубами у дітей та дорослих.

Які поради ви б дали пацієнтам для збереження здоров’я зубів та ясен?

Найголовніше — це регулярне чищення зубів, використання зубної нитки та відвідування стоматолога для профілактичних оглядів. Також варто звертати увагу на харчування, уникаючи надмірної кількості цукру. Здоров’я зубів — це не тільки про лікування, а й про профілактику.

Чи є у вас історії або випадки з вашої практики, які запам’яталися вам найбільше?

У моїй практиці було чимало цікавих випадків. Наприклад, одного разу я виходила на роботу навіть на Різдво, адже розуміла, що пацієнт не може чекати. Це був складний випадок, і, хоч це було свято, я зробила все можливе, щоб допомогти. Телефонують мені й вдень, і вночі — я не можу відмовити, коли можу допомогти.

Які аспекти роботи вам приносять найбільше задоволення та відчуття досягнення?

Найбільше задоволення приносить вдячність пацієнтів, особливо коли вони задоволені результатом і відчувають, що я зробила все для їхнього комфорту та здоров’я. Кожен лікар мріє про таких пацієнтів, і це, напевно, найголовніше відчуття в нашій роботі.

Юлія Змаркo продовжує свій шлях в стоматології, постійно вдосконалюючи свої навички та допомагаючи новому поколінню лікарів стати кваліфікованими спеціалістами.

Щоб записатися до чудової лікарки, телефонуйте 096 753 47 68