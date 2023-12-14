Помер Олександр Устенко – багаторічний ректор ЗУНУ та екс-нардеп

У віці 93-х років помер Олександр Андрійович Устенко – багаторічний ректор Тернопільської академії народного господарства з 1984 по 2002 роки (тепер ЗУНУ), народний депутат України 2002-05 рр.

Сумна звістка надійшла сьогодні, 14 грудня.

Повідомив про смерть Олександра Устенка його учень, доктор економічних наук, професор, Михайло Романович Лучко.

– Його останніми словами були «життя згасає в мені». Згасають зірки. Але вони ще світять дуже довго. Олександр Устенко ( 17.10.1930 – 14.12.2023). Спасибі за усе, вчителю, – зазначив Михайло Лучко.