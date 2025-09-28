Андрій Кучер — медик, який рятує життя на фронті: “Витягнути побратимів — моя місія”

«Власні руки, знання й бажання витягнути побратимів». Гвардійський медик про роботу на фронті

До початку повномасштабного вторгнення росіян Андрій Кучер працював у Тернополі фельдшером виїзної бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. А в 2022 році став до лав місцевого підрозділу Національної гвардії України. Родина сприйняла його рішення служити з тривогою, але сам він усвідомлював відповідальність і ризики, адже раніше вже мав досвід військової служби. У підрозділі він отримав позивний Танго.

Неодноразово чоловік виїжджав на фронт, аби рятувати життя українських оборонців. Він приймав поранених на точках евакуації, надавав першу допомогу та супроводжував їх до стабілізаційного пункту.

«Найбільше в пам’яті залишилась ситуація, коли поранений виходив з позиції з посмішкою. Ця мить назавжди змінила моє розуміння про стійкість та силу духу наших воїнів», – згадує Танго.

Коли діло доходить до надання медичної допомоги, нерідко рахунок йде на секунди.

«Тоді спрацьовує лише холодний розум й автоматизм дій: турнікет, зупинка крові, евакуація. Лише згодом, уже в більш безпечному місці, до мене дійшло, наскільки це був тонкий рубіж між життям і смертю», – каже медик.

За відважну роботу на передовій і врятовані життя українських оборонців бойового медика Андрія Кучера на псевдо Танго нагородили нагрудним знаком Міністерства внутрішніх справ України «За відвагу в службі».

«Ця нагорода для мене – не лише особисте визнання, а й подяка усім військовим медикам, які рятують життя бійців щодня. Я сприймаю її як символ нашої спільної роботи та відповідальності перед тими, кого ми витягуємо з поля бою. Найбільша нагорода для мене – це життя бійців, яких ми змогли врятувати», – резюмує гвардійський медик.