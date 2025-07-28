Почаїв зустрів свого героя: Петро Трофимлюк повернувся додому після важких випробувань війни та неволі

28 липня 2025 року Почаїв святкував повернення свого героя – Петра Трофимлюка. Після важких випробувань війни та неволі він нарешті повернувся додому. Це була мить, яку чекали не тільки його родина, а й весь місто. Повідомляє Почаївська громада.

На центральній площі Почаєва його зустрічали рідні, друзі, колеги та мешканці громади, які прийшли з квітами, українськими прапорами та щирими посмішками. Усі зібралися, щоб особисто подякувати воїну за його мужність, відданість і героїзм.

Теплі обійми, радісні оплески та море квітів стали символом того, як сильно почаївчани чекали на повернення свого земляка. Ця зустріч вкотре нагадала, що кожен повернений герой – це наша спільна перемога.

Почаївська громада пам’ятає про кожного захисника та вдячна за їхній подвиг.

Слава Героям! Слава Україні!