Патрульна поліція Тернопільщини виявила 10 водіїв у стані сп’яніння за вихідні

Протягом минулих вихідних патрульні поліцейські Тернопільської області виявили 10 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння. Зокрема, інспектори склали адміністративні матеріали щодо:

2 протоколи за ч. 2 ст. 130 КУпАП (Повторне керування транспортним засобом у стані спʼяніння протягом року).

8 протоколів за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

Патрульні також нагадують про відповідальність для водіїв, які порушують правила:

Ч. 1 ст. 130 КУпАП: штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік.

Ч. 2 ст. 130 КУпАП: штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього, або адміністративний арешт на 10 діб.

Ч. 3 ст. 130 КУпАП: штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу, або адміністративний арешт на 15 діб з конфіскацією авто.