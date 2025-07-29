10:18 | 29.07.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Патрульна поліція Тернопільщини виявила 10 водіїв у стані сп’яніння за вихідні

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Протягом минулих вихідних патрульні поліцейські Тернопільської області виявили 10 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння. Зокрема, інспектори склали адміністративні матеріали щодо:

  • 8 протоколів за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

  • 2 протоколи за ч. 2 ст. 130 КУпАП (Повторне керування транспортним засобом у стані спʼяніння протягом року).

Патрульні також нагадують про відповідальність для водіїв, які порушують правила:

  • Ч. 1 ст. 130 КУпАП: штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік.

  • Ч. 2 ст. 130 КУпАП: штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього, або адміністративний арешт на 10 діб.

  • Ч. 3 ст. 130 КУпАП: штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу, або адміністративний арешт на 15 діб з конфіскацією авто.

  • Ч. 4 ст. 130 КУпАП: штраф 34 000 грн або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування на 3 роки.

Водіїв, які порушили правила, патрульні евакуювали транспортні засоби та вилучили посвідчення водія.

❗️Пам’ятайте: Керування в стані сп’яніння — це серйозна загроза для життя і здоров’я інших учасників дорожнього руху.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *