У небі над Україною з’явилася ще одна зірка. На війні загинув Володимир Горбач з Тернопільщини

У небі над Україною з’явилася ще одна зірка, яка буде світити нам своєю відвагою і нескореністю. Наш земляк, Горбач Володимир Васильович, загинув 19 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Він до останнього подиху мужньо боронив Україну, віддаючи своє життя за її свободу і незалежність. Повідомляє Тернопільська міська рада.

Висловлюємр щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя. Ця важка втрата залишить невиліковну рану в серцях тих, хто знав Володимира як відважного і чесного захисника.

Вічна пам’ять і слава захиснику України! Його героїзм та відданість не забудуться. Україна вшанувала його як справжнього героя, і пам’ять про нього житиме в наших серцях.