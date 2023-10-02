Тернопільські вибухотехніки розміновують Харківщину

Артилерійські снаряди, протипіхотні та протитанкові міни, касетні боєприпаси, різноманітні вибухонебезпечні предмети – це та багато іншого залишив ворог на деокупованих територіях України. І усе це потрібно знайти, вивезти та знешкодити.

Уже другий рік спеціалісти-вибухотехніки ГУНП в Тернопільській області в складі зведеного загону вибухотехнічної служби Нацполіції розміновують та очищають українські землі від цієї небезпеки.

“Робота складна та небезпечна, бо найменший неправильний рух може призвести до непоправного, – розповідає начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків. – Сьогодні ми працюємо на теренах Харківської області й розміновуємо поля сільськогосподарського призначення”.

Працюють вибухотехніки в бронежилетах та шоломах. Але іноді доводиться одягати спеціальні костюми вага яких майже 40 кілограмів. Врівноваженість, сконцентрованість, оперативність та уважність – основа роботи вибухотехніків.

Вона ускладнюється тим, що всі засоби ураження розкидані хаотично. Крок за кроком рухаються вибухотехніки, виявляють небезпечні предмети та знищують їх. Фахівці припускають, що розміновувати доведеться не один рік. Проте Ігор Васьків вірить, що вони розмінують землі України й до своїх домівок повернуться родини.

Фахівці служби реально оцінюють ризики, аби убезпечити себе та навколишніх від негативних наслідків і роблять усе можливе, аби кількість підходів дорівнювала кількості відходів.