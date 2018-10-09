«Здорове харчування для дітей» – ексклюзивний проект, який перейняли тернопільські школи від столиці

Напередодні осінніх шкільних канікул у Тернополі стартувала регіональна ініціатива Всеукраїнського освітнього проекту «Здорове харчування для дітей», що присвячена Тарілці здорового харчування. В ході проекту планується охопити усі загальноосвітні школи міста.

Першими пройшли навчання учні 3-Б класу Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука». Школярам програма сподобалася, адже вона базується на активній взаємодії ведучих та учасників та передбачає ігровий формат роботи. Також учні за бажанням можуть взяти участь у підготовці домашнього завдання – створити власну творчу Тарілку здорового харчування. Проект позитивно сприйняли вчителі, адже він є практичним продовженням знань, що входять до шкільної програми з таких предметів як «Основи здоров’я», «Я у світі», а також батьки, оскільки проект мотивує дітей до правильного харчування у ігровій, ненав’язливій формі.

Мета проекту – підвищення рівня обізнаності школярів із засадами здорового харчування та мотивація дітей і батьків до здорового способу життя. Матеріали проекту узгоджені та рекомендовані до використання Асоціацією дієтологів України та Центром громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

«Наша задача – познайомити з Тарілкою здорового харчування кожну українську родину. Я б хотіла, щоб зображення Тарілки з’явилося на кожній кухні країни, щоб кожна сім’я поступово впроваджувала принципи здорового харчування у своє життя», – розповідає Ольга Ільюхіна, автор проекту «Здорове харчування для дітей».

«Ми раді, що наші спільні з партнерами напрацювання національних рекомендацій зі здорового харчування і Тарілки здорового харчування стали основою освітнього проекту «Здорове харчування для дітей». Саме таке практичне втілення національних рекомендацій в ігровій та інтерактивній формі дозволить і дітям, і їхнім батькам виробити корисні звички і бути здоровішими», – зазначив Владислав Збанацький, заступник генерального директора «Центру громадського здоров’я».

«Мені дуже приємно, що першим регіоном, який підхопив столичну ініціативу, став Тернопіль. Адже наше місто по праву може вважатись молодіжним та достойне таких проектів, – вважає Алла Рожко, регіональний координатор проекту в м.Тернополі.

Після оголошення про старт проекту до участі у майбутніх заходах вже зареєструвалися 350 шкіл і понад 10 000 дітей з усієї України. У Тернополі триває реєстрація шкіл до участі в проекті. Зареєструватись на заходи можуть як вчителі, так і батьки за 2 хвилини за посиланням: https://goo.gl/brr1UW

Автори проекту запрошують до співпраці партнерів – соціально-відповідальні компанії, які готові підтримати проект і посприяти поширенню корисних знань серед школярів, вчителів і батьків.

Зареєструватися на заходи проекту:

Зареєструватися на заходи проекту можуть вчителі та батьки за 2 хвилини за посиланням: https://goo.gl/brr1UW

Проект запрошує до співпраці партнерів:

Пишіть на ZdoroveHDD@gmail.com

Довідка про проект «Здорове харчування для дітей»:

«Здорове харчування для дітей» – це ексклюзивний проект, розроблений ініціативною групою фахівців, для дітей від 6 до 14 років.

Мета проекту – підвищення рівня обізнаності школярів з засадами здорового харчування та мотивація дітей і батьків до здорового способу життя.

Особливість програми в тому, що вона робить акцент на всесвітньо визнаних підходах до здорового харчування, і знайомить з ними школярів у інтерактивній та ігровій формі.

Програму рекомендовано до проведення Асоціацією дієтологів України та Центром громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

При розробці програми також використано рекомендації Національної служби охорони здоров’я (NHS, Велика Британія), MyPlate (США).

Теми заходів, які планується проводити протягом 2018-2019 років: «Тарілка здорового харчування», «Веселка на тарілці», «Дуже солодкий урок», «Світлофор на кухні» та інші.