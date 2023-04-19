«Файне місто» тепер не Тернопіль, а Львів

На офіційній сторінці в Інстаграм організатори легендарного міжнародного музичного фестивалю “Файне місто”, який завжди відбувався в Тернополі, заявили, що у липні захід буде проводитися у Львові.

“Не йти вперед, значить йти назад”. Впродовж тривалого часу ми міркували над тим, як знову зібрати Файних Людей в одному місці. Ми робили маленькі благодійні фестивалі, проводили Faine Misto Online і навіть з‘їздили до Польщі. Кожен з цих кроків став частинкою великого пазлу, проте нам все одно хотілося більшого. Ми довго думали, збирали постійні наради, списували блокноти своїми ідеями та розглядали локації, відповідні до умов сьогодення, з дотриманням відповідних правил безпеки та тих, де ми змогли б зустрітись із вами в тепершній час і нарешті знайшли її”, –йдеться у дописі “Файного міста”. – 20 довгих місяців ми з вами не бачились. За цей час кожен із нас пережив стільки, що декому вистачило б і на декілька життів. Ми множили досвіди, закарбовували моменти на поличці власних життєвих спогадів, багато рефлексували та вчилися новому життю. Прийшов час нам всім про це поговорити”.



Тому, 28-30 липня 2023 року Файні Люди знову зберуться разом у Львові на території “FESTrepublic” в рамках благодійного фестивалю Faine Misto 2023, аби розказати світу власні історії, які варто почути.



“Фестиваль Faine Misto 2023 — це продовження того, чим наша команда займається від початку повномасштабного вторгнення, адже головна ціль фестивалю — закумулювати якомога більше коштів для підтримки бригади НГУ Азов, якій команда фестивалю допомагає з матеріальним забезпеченням від початку повномасштабного вторгнення”, – пишуть організаори.



Придбати квитки на благодійний фестиваль Faine Misto 2023 можна за посиланням: fainemisto.com.ua/tickets.

Квитки, придбані на фестиваль Faine Misto 2022 НЕ дійсні на благодійний фестиваль, але залишаються дійсними на Faine Misto, яке відбудеться після перемоги.