«Сад пам’яті» та дискусія з польськими кінематографістами на кінофорумі «Кінохвиля»

В рамках 5-го Міжнародного кінофоруму «Кінохвиля 2025», який проходив у КМЦ «Світлиця», студенти факультету мистецтв мали унікальну можливість ознайомитись з документальним фільмом «Сад пам’яті» режисера Петра Неуходова. Після перегляду фільму, глядачі змогли поспілкуватися з польськими кінематографістами — Івонною Мулярчик, кіно- і телепродюсеркою, та Іреком Колтуном, кіно- і телеоператором.

Ця жива дискусія, в якій брали участь студенти, була насичена обговореннями нових імен у кінематографі, творчої енергії, а також актуальних тенденцій в індустрії. Студенти активно ставили питання та долучалися до розмови, отримуючи безцінні поради від професіоналів.

Організація таких зустрічей є важливим кроком до розвитку кіноспільноти та культурного обміну між країнами. Студенти щиро дякують Голові Тернопільської кінокомісії та координатору кінофоруму Володимиру Ханасу за ініціативу та організацію змістовних і натхненних зустрічей із митцями.