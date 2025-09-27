Велика втрата в освіті: директор Кременецького коледжу Роман Дубровський пішов із життя

Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка із глибоким сумом і скорботою повідомляє про непоправну втрату — смерть директора коледжу Романа Олександровича Дубровського.

Роман Олександрович був людиною з великою душею, добрим серцем і незламною вірою в розвиток освіти. Його відданість справі, мудрість та професіоналізм зробили його незамінним лідером у колективі. Він завжди був на передовій підтримки своїх колег та студентів, даруючи їм поради, натхнення та безцінний досвід.

Як керівник, Роман Олександрович був прикладом справжньої гідності та відповідальності. Його керівництво мало важливий вплив на розвиток коледжу, на підвищення рівня освіти та морального духу в колективі. Під його управлінням коледж став осередком новаторства і навчальної майстерності.

Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Романа Олександровича. Пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях усіх, хто мав честь працювати з ним. Він був людиною, яка вміла надихати і направляти, і його відсутність залишить велику порожнечу.

Важко уявити життя без нього, але його спадщина буде жити в кожному з нас, даючи сили долати труднощі та рухатися вперед. Освітня спільнота завжди пам’ятатиме Романа Олександровича як керівника, колегу та друга.