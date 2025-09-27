Тернопільщина в скорботі: загинув Герой Іван Насадик

26 вересня 2025 року, поблизу села Кам’янка Ізюмського району Харківської області, внаслідок бойових дій, загинув наш земляк Іван Насадик. Він був старшим механіком відділення слюсарно-механічних робіт і поточного ремонту агрегатів ремонтного взводу, старшим солдатом Збройних Сил України. Іван народився та проживав у селі Затишне Монастириської міської територіальної громади.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав і любив Івана. Його відвага, самовідданість та мужність залишаються в серцях усіх, хто його знав.

Вічна пам’ять Герою!У зв’язку з цією трагедією, 27 вересня 2025 року в Монастириській міській територіальній громаді оголошено День жалоби. Вся громада сумує разом з родиною Івана та підтримує їх у важку годину скорботи.

Ми схиляємо голови перед пам’яттю Івана Насадика, який віддав своє життя за цілісність та незалежність України. Господь нехай прийме його душу до праведних.